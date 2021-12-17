Калининградских работодателей приглашают стать участниками программы повышения мобильности трудовых ресурсов

Министерство социальной политики Калининградской области объявляет о начале дополнительного отбора работодателей для включения в подпрограмму «Повышение мобильности трудовых ресурсов» на 2022 год.

Прием документов проводится с 20 декабря 2021 года по 24 января 2022 года в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 5а, 3-й этаж, 1-й кабинет (приемная). Консультации по вопросам участия в подпрограмме можно получить в отделе социально-трудовой сферы департамента труда и занятости министерства социальной политики Калининградской области по номеру телефона 8 (4012) 211-924 (с 9.00 до 18.00). Более подробно ознакомиться с подпрограммой и условиями участия можно по ссылке.

Программа повышения мобильности трудовых ресурсов реализуется в Калининградской области с 2019 года. Она позволяет работодателям компенсировать за счет средств областного бюджета часть расходов на привлечение высококвалифицированных работников из других регионов страны. Сумма такой компенсации может достигать 522 тысяч рублей на одного человека, из них 225 тысяч предоставляется на возмещение расходов на переезд, обустройство, визу, обучение, наем жилья и 297 тысяч рублей - на приобретение жилья.