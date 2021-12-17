В Калининграде выбрали лучшего экскурсовода и объект туристского показа

Областное министерство по культуре и туризму подвело итоги конкурса туристской индустрии Калининградской области «Талант гостеприимства-2021». Лучшими по итогам открытого голосования на сайте талантгостеприимства.рф стали:

- «Лучший туристский продукт» - «Восточно-Прусский экспресс»;

- «Лучший экскурсовод» - Владимир Смирнов;

- «Лучший объект туристского показа» - Калининградский зоопарк;

- «Лучшее средство размещения» - бутик-отель Madame L;

- «Лучший объект общественного питания» - ресторан Local Baltic;

- «За личный вклад в развитие туризма» - Валентин Корнеевец.

Как сообщает пресс-служба министерства, торжественное награждение состоится 21 декабря. Победители конкурса в течение 12 месяцев со дня опубликования итогов получат право на безвозмездной основе размещать свою информацию в рекламно-информационной продукции, издаваемой министерством и «Туристским информационным центом» (по согласованию). Кроме того, они смогут участвовать в российских и международных туристских выставках на объединенном выставочном стенде нашей области.