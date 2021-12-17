В Калининградской области продолжается вакцинация беременных женщин и кормящих мам

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Иммунизация этих категорий граждан проводится как во всех прививочных пунктах региона, так и отдельно – на базе двух женских консультаций Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Как сообщила начальник отдела охраны здоровья материнства и детства регионального минздрава Наталья Тарнопольская, беременных женщин начали прививать от новой коронавирусной инфекции с июля текущего года. Иммунизация показана женщинам начиная с 22-й недели беременности препаратом «Гам-КОВИД-Вак».

«Вакцинация особо рекомендуется беременным с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19, если будущая мама страдает ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми или онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени», - отметила Наталья Тарнопольская.

Начиная с июля в Калининградской области привито 7% беременных женщин начиная с 22-й недели. По словам Натальи Тарнопольской, это очень хороший показатель и он соответствует цифрам по Российской Федерации.