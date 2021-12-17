В Калининградской области завершается масштабный проект по развитию сельской агломерации

В Гусевском городском округе завершается масштабный проект по развитию Калининской сельской агломерации. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в 2020 году отремонтировали здания школы и детсада, сейчас завершается строительство межпоселковых газопроводов высокого и низкого давления, системы водоотведения, фельдшерско-акушерского пункта.

Проект реализуется по госпрограмме комплексного развития сельских территорий. Финансирование - более 700 млн рублей - выделяется из федерального и областного бюджетов.

- Мы видим высокую востребованность мероприятий госпрограммы на местах, – подчеркнула вице-премьер – министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

В этом году в рамках программы в регионе построено 8,5 км газопроводов, проложено около 9 км сетей водоотведения, реконструировано более 10 км межпоселковой автодороги, реализовано 23 проекта по благоустройству в семи муниципалитетах, улучшены жилищные условия 20 семей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы.