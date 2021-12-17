Минстрой: Переход на единую платежку за услуги ЖКХ уже дает экономический эффект

В Калининградской области на расчеты через «Симплекс» уже перешли коммунальные предприятия в 10 муниципалитетах. В целом по региону информационно-вычислительный центр производит ежемесячный расчет в отношении более одного миллиона лицевых счетов, рассказала в ходе правительственной оперативки заместитель министра строительства и ЖКХ Евгения Батуркина.

«Благодаря переводу муниципальных предприятий на работу с «Симплексом» мы имеем возможность оперативно получать достоверные данные о количестве реализованных коммунальных ресурсов, сборе денежных средств, величине дебиторской задолженности потребителей перед поставщиками. Повышается прозрачность расчетов, в предприятиях ЖКХ реализуются единые законные подходы к начислению платы за жилищно-коммунальные услуги», – отметила Евгения Батуркина.

В сентябре этого года в Янтарном был применен единый платежный документ, включающий информацию о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и взносов за капитальный ремонт, рассказала замминистра. На квитанции размещаются два QR-кода с возможностью оплатить каждый из них. Среди основных положительных результатов реализации данного проекта отмечены снижение на 60% затрат Фонда капитального ремонта на печать и доставку платежных документов, а также увеличение сбора платежей за сентябрь - ноябрь 2021 года в среднем на 4,3% к аналогичному периоду прошлого года.

По словам Батуркиной, на 2022 год запланировано увеличение количества муниципальных предприятий региона, работающих через «Симплекс».