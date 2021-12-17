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Здоровье17 декабря 2021 15:04

План по вакцинации взрослого населения Калининградской области от коронавируса выполнен более чем на 70 %

В регионе продолжается вакцинация жителей от коронавируса и гриппа
Николай Литвинов
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По состоянию на 17 декабря в нашем регионе привиты более 551 тысячи человек, полностью завершена иммунизация у 515 тысяч.

- Если говорить о плане вакцинации от коронавируса, то он у нас выполнен на 73%, а охват взрослого населения области за вычетом повторно вакцинированных составляет 58,9%, – отметила ведущий консультант департамента охраны здоровья областного минздрава Ирина Радкевич.

Сейчас имммунизация проводится в 32 прививочных пунктах 25 поликлиник и 28 мобильных пунктах в Калининграде и области. Жителей окружных центров и поселков также прививают во врачебных амбулаториях, офисах врача общей практики и фельдшерско-акушерских пунктах.