План по вакцинации взрослого населения Калининградской области от коронавируса выполнен более чем на 70 %

По состоянию на 17 декабря в нашем регионе привиты более 551 тысячи человек, полностью завершена иммунизация у 515 тысяч.

- Если говорить о плане вакцинации от коронавируса, то он у нас выполнен на 73%, а охват взрослого населения области за вычетом повторно вакцинированных составляет 58,9%, – отметила ведущий консультант департамента охраны здоровья областного минздрава Ирина Радкевич.

Сейчас имммунизация проводится в 32 прививочных пунктах 25 поликлиник и 28 мобильных пунктах в Калининграде и области. Жителей окружных центров и поселков также прививают во врачебных амбулаториях, офисах врача общей практики и фельдшерско-акушерских пунктах.