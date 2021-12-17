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Общество17 декабря 2021 16:17

В Калининграде назвали лучшие в этом году проекты социальных предпринимателей

В Калининградской области социальное предпринимательство становится заметной, очень организованной силой и ресурсом
Николай Литвинов
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Победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» стали шесть представителей самого западного региона страны. Их имена были торжественно объявлены накануне на слете социальных предпринимателей Калининградской области.

- В Калининградской области социальное предпринимательство становится заметной, очень организованной силой и ресурсом. Мы гордимся их достижениями и рады, что можем помочь в реализации их идей через центр «Мой бизнес» и другие мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», – отметила глава областного минэкпрома Вероника Лесикова.

В сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья победил проект «Жизнь в движении» компании «Богатырь». Центр социального обслуживания «Милосердие» взял золото в категории «социальное обслуживание». Студия для детей и взрослых «Веселая курица» предпринимателя Романа Шнайдера отмечена званием «Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей», а «Музей науки – доступные знания» Натальи Азаренко – в культурно-просветительской сфере.

Также победителем стало фитнес-пространство «Эксцентрик», организованное калининградцем Алексеем Гуниным в результате поиска подходящей системы реабилитации для своей супруги. В сфере разработки технических средств реабилитации первое место в этом году получил Балтийский завод реабилитационного и медицинского оборудования.