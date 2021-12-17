В Калининграде назвали лучшие в этом году проекты социальных предпринимателей

Победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» стали шесть представителей самого западного региона страны. Их имена были торжественно объявлены накануне на слете социальных предпринимателей Калининградской области.

- В Калининградской области социальное предпринимательство становится заметной, очень организованной силой и ресурсом. Мы гордимся их достижениями и рады, что можем помочь в реализации их идей через центр «Мой бизнес» и другие мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», – отметила глава областного минэкпрома Вероника Лесикова.

В сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья победил проект «Жизнь в движении» компании «Богатырь». Центр социального обслуживания «Милосердие» взял золото в категории «социальное обслуживание». Студия для детей и взрослых «Веселая курица» предпринимателя Романа Шнайдера отмечена званием «Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей», а «Музей науки – доступные знания» Натальи Азаренко – в культурно-просветительской сфере.

Также победителем стало фитнес-пространство «Эксцентрик», организованное калининградцем Алексеем Гуниным в результате поиска подходящей системы реабилитации для своей супруги. В сфере разработки технических средств реабилитации первое место в этом году получил Балтийский завод реабилитационного и медицинского оборудования.