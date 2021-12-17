Антон Алиханов: Считаю, у востока области большие перспективы

По словам Антона Алиханова, муниципалитеты никогда не получали «столько внимания, денег и возможностей».

- Ежегодно по 600-700 миллионов рублей мы тратим на поддержку ЖКХ – это прямые дотации в адрес муниципалитетов. Кроме того, сотни миллионов рублей идет из Фонда капремонта, идут федеральные деньги. Мы не снизили объем денег на программу конкретных дел: в свое время увеличили вдвое – до 200 миллионов рублей. Муниципалитеты будут и дальше получать от правительства области повышенное внимание, – подчеркнул глава региона.

Губернатор отдельно остановился на реализации программы «Восток», которая объединила мероприятия по поддержке центральных и восточных районов области в сфере бизнеса, ЖКХ, инфраструктуры, социальной сфере. В 2021 году на реализацию мероприятий программы направлено более 2,5 млрд рублей. Программа предоставляет льготные займы предпринимателям на инвестиционные цели при процентной ставке 1%. Например, в этом году займы в 50 млн рублей по этой программе получат сразу несколько участников конкурса заявок. Среди них – инвестпроект по реконструкции исторического здания в центре Немана под гостиницу и кафе, организация в Черняховском районе производства гипохлорита натрия из поваренной соли и проект компании «Балткат» по созданию в Озерске производства медных катодов.