В Калининграде пассажир ограбил водителя автобуса

Рано-рано утром в дежурную часть ОМВД России по Московскому району явился 61-летний водитель автобуса и сообщил, что его ограбили.

С слов заявителя, дело было так. На конечной остановке у пересечения улиц Интернациональной и Громовой выходивший из салона пассажир вдруг сгреб с приборной панели лежавшую там шоферскую барсетку и рванул в темноту. Догнать мерзавца водила не смог, все-таки, годы уже не те, чтобы состязаться в забегах на короткие и длинные дистанции. Поэтому пришлось обращаться за помощью к полицейским.

- Описание внешности подозреваемого было передано дежурившим в городе нарядам, и вскоре сотрудники патрульно-постовой службы на Аллее Смелых задержали похожего по приметам человека, - рассказали о том, что происходило дальше, в пресс-службе регионального УМВД. – В доставленном в отдел полиции гражданине потерпевший опознал своего обидчика. Важной уликой стал и обнаруженная у задержанного пресловутая барсетка, содержимое которой грабитель даже не успел рассмотреть.

- Ранее мужчина уже был судим за совершение имущественных преступлений, - добавили в полиции. – Теперь ему вновь грозит наказание - в виде лишения свободы на срок до 4 лет.