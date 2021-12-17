В Калининграде запланирована капитальная расчистка водоемов

На оперативном совещании правительства Калининградской области одной из главных тем в повестке совещания стала ситуация с рекой Лесной. Ее расчистка запланирована на следующий год. Выполнять работы предстоит компании из Красногорска, которая уже получила госконтракт – на 60,8 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен до конца 2022-го расчистить русло от мусора, удалить водную растительность и донные отложения.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин, на сегодняшний день большая часть выпусков хозяйственно-бытовых сточных вод на территории Калининграда затампонирована. Теперь ключевыми действиями совместно с минстроем и администрацией города должны быть мероприятия по подключению сетей хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод объектов к центральным сетям водоотведения, а также строительство нового коллектора.

По информации пресс-службы регионального правительства, министерством также определены подрядчики на работы по расчисткам ручья Гагаринского и Ялтинского пруда. Как и Лесную, эти два водных объекта планируется расчистить до конца следующего года.