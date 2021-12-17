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Политика17 декабря 2021 17:30

Истребители Балтфлота учатся воевать над морем

Экипажи Су-27 провели дневные и ночные учебные воздушные бои
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Су-27 охраняют воздушные границы России на Балтике.

Су-27 охраняют воздушные границы России на Балтике.

Фото: пресс-служба Западного военного округа.

Истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота провели учебные воздушные бои и выполнили сопровождение условной воздушной цели в небе над нейтральными водами. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Военные летчики-истребители в нормативное время отработали взлет по команде «Воздух» и произвели поиск условного нарушителя воздушной границы. Кроме того, отрабатывались элементы сложного пилотажа, в том числе с выполнением фигур «бочка», «горка» с наклоном до 60 градусов и форсированные развороты, также элементы пилотирования в паре и полет в сомкнутом боевом порядке. Тренировки проводились как в светлое, так в темное время суток.