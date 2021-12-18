В Зеленоградском районе бывший грузчик обворовал магазин

В одном из поселков Зеленоградского района обокрали местный магазин. Интересно, что собственно товары все остались целы, а вот бензиновый генератор, обеспечивавший торговую точку электроэнергией, исчез - к счастью, не бесследно.

Участковые уполномоченные полиции выяснили, что преступление совершил 38-летний местный житель, прежде работавший в этом магазине грузчиком. Хорошо зная, где что находится, он отогнул часть забора, через образовавшийся проем влез на огороженную территорию и похитил злополучный генератор. Добычу, недолго думая, загнал задешево соседу.

Теперь генератор изъят, сосед огорчен, а вор дает признательные показания. признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело, экс-грузчика проверят на причастность к совершению иных преступлений.