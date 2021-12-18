Калининградский губернатор встретился с «лидерами России»

В минувшую пятницу, 17 декабря губернатор Калининградской области встретился с участниками флагманского конкурса платформы «Россия – страна возможностей». Как известно, эта автономная некоммерческая организация создана по инициативе Президента РФ с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов. АНО развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов, включая конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего» и другие.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, приглашение в финальные испытания всероссийского состязания управленцев получили 25 калининградцев. Из них три были заявлены в треках «Бизнес и промышленность», «Культура» и «Наука», 14 – в «Государственное управление» и по одному – в «Здравоохранение» и «Международный». По итогам конкурса суперфиналистами стали четыре представителя области: предприниматель Алексей Полищук, генеральный директор Фонда капремонта Олег Туркин, начальник калининградского автовокзала Алена Беликова и советник губернатора Наталья Борщук.

На встрече с Антоном Алихановым большое внимание уделялось использованию big-data (это структурированные и неструктурированные массивы данных большого объема) в бизнесе и при формировании комфортной городской среды. Например, при создании веломаршрутов, когда в проект включается отслеживание трекингов, общение с сообществом велосипедистов, а также привязку локальных велодорожек, ориентированных на «гравитирующие» объекты (допустим, музеи или соборы). Много говорили о проблемах в социальной сфере, также обсуждались вопросы заработной платы в здравоохранении и образовании, повышение качества социальных услуг, развитие транспорта и киберспорта.