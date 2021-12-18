Сотрудников калининградского СИЗО обучают нейробике

В следственном изоляторе № 1 Калининграда прошли занятия по нейрогимнастике с заступающими на службу сотрудниками отдела охраны. Как пояснили специалисты, подобная методика позволяет выработать достаточный уровень психологической устойчивости и избежать развития стрессовых состояний.

- Психолог учреждения Ольга Тимофеева предложила участникам тренинга выполнить комплекс простых упражнений из цикла нейробики с целью профилактики негативных психических процессов, - рассказали в пресс-службе регионального УФСИН России. - Данные упражнения способствуют улучшению памяти, дают дополнительную энергию и повышают способность головного мозга быстро обрабатывать получаемую информацию. С помощью нейробики можно модифицировать свое поведение, вводя в мозг новую неожиданную информацию и мобилизуя все органы чувств для работы на протяжении дня.