Батареи для калининградских электромобилей будет производить местное предприятие

Компания «Автотор» и отраслевой интегратор Росатома – предприятие «Рэнера» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Об этом сообщает радио «Бизнес ФМ – Калининград».

В рамках специального инвестиционного контракта, подписанного с Минпромторгом России и Правительством Калининградской области, на «Автоторе» планируют создавать электромобили. А батареи для них будет поставлять «Рэнера», которая в этом году стала совладельцем южнокорейского бренда литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии Enertech. В соглашении речь идет, в том числе, о локализации производства батарей мощностью не менее 3 ГВт/ч - к 2025 году в Немане должен быть построен завод по их производству.

Литий-ионные аккумуляторные батареи сейчас являются наиболее современной и востребованной технологией накопления энергии. Из-за компактности, мощности, длительного срока эксплуатации они получили массовое применение при производстве электротранспорта.