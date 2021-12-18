Житель Моспроспекта тайком проник в спальню к соседу

В квартиру одного из домов на Московском проспекте Калининграда вор залез через окно, которое ему дулось открыть, просунув руку в незапертую форточку. Добычей незваного гостя стали 70 тысяч рублей наличными, которые он вытащил из шкафа в хозяйской спальне.

После того как владельцы квартиры и денег обнаружили следы тайного визита и обратились в полицию, на место преступления прибыла следственно-оперативная группа.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда было установлено, что к похищению купюр причастен 45-летний сосед потерпевшего, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД, добавив, что ранее вор был неоднократно судим за аналогичные преступления, а также за разбой.

Задержанные почти наверняка вскоре сменит свой статус на арестованного. За «кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище», ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.