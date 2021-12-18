Чтобы раздобыть 1, 5 тысячи рублей, житель Светлого обманул сразу двух своих друзей

В ОМВД России по Светловскому городскому округу пришел обескураженный местный житель и сообщил, что непонятно как с его банковского счета исчезли полторы тысячи рублей. Сумма для этого светловчанина значительная.

Подробно расспросив заявителя, сотрудники уголовного розыска выяснили, что до этого он по просьбам знакомого неоднократно давал ему воспользоваться своим мобильным телефоном. И деньги пропали как раз после очередного такого случая. Оказалось, 31-летний горожанин на сей раз не стал никуда звонить, а вместо этого отправил СМС-сообщение переводе 1 500 рублей на номер другого своего приятеля. Вернув мобилу ничего не подозревавшему простаку, вор отправился по нужному адресу и сообщил также находившемуся в полном неведении знакомцу, что рискнул прибегнуть к его помощи, поскольку не имеет своей кредитки. И забрал деньги, потратив на продукты и выпивку.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - Известно, что ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.