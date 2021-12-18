Женщина на «Щевроле» таранила ограждение Приморского полукольца

В результате ДТП автоледи оказалась травмирована. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Поздним вечером 17 декабря по Приморскому полукольцу в направлении Калининграда ехала 32-летняя автоледи на «Шевроле». В районе 23-го километра трассы дама решила перестроиться в другой ряд, и ее (а точнее, ее автомобиль) занесло. В итоге иномарка таранила металлическое ограждение слева по ходу движения автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, в результате ДТП не справившаяся с управлением своим транспортным средством водительница получила телесные повреждения.