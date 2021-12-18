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Общество18 декабря 2021 12:40

Взбешенный звуками домофона светловчанин пытался выломать устройство из двери подъезда

Прибывший экипаж Росгвардии задержал бесчинствующего хулигана и доставил его в отдел полиции
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Чем именно помешало горожанину общедомовое имущество, будут выяснять полицейские.

Чем именно помешало горожанину общедомовое имущество, будут выяснять полицейские.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дежурный сотрудник центра оперативного управления Светловского городского округа, приняв звонок от местной жительницы, немедленно отправил наряд вневедомственной охраны Росгвардии на улицу Заводскую. Там, по уверению звонившей, какой-то мужик выламывал из подъездной двери домофон.

К моменту прибытия стражей порядка луддит уже выдрал с корнем электропроводку злосчастного устройства и теперь старался извлечь его само. Посягавшего на общедомовое имущество задержали и отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Известившая правоохранителей об акте вандализма горожанка поведала росгвардейцам, что услышав громкий шум у себя под окнами, вышла на балкон и попыталась словесно пресечь действия хулигана.

- Но злоумышленник с криками о том, что ему надоело постоянно слушать звук, издаваемый устройством, продолжил совершать противоправное деяние, - сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.