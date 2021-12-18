От коронавируса скончалось еще 7 калининградцев

Согласно информации штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, из зарегистрированных за последние сутки 187 новых случаев заболевания у большинства инфицированных – 171 человека диагностировано ОРВИ, у 5 - пневмония; 11 болеют бессимптомно.

Среди вновь заболевших - 47 официально не работающих, 45 пенсионеров, 23 индивидуальных предпринимателей и «иных работающих», 14 учащихся, 11 работников промпредприятий, 9 человек из сферы транспорта, 7 сотрудников предприятий торговли и общепита, 7 детсадовцев, 6 медработников, 5 студентов из 5 образовательных учреждений, 5 «неорганизованных» детей в возрасте до 6 лет, 3 сотрудника образовательных учреждений, 3 представителя пищепрома, по одному работнику сельского хозяйства и сферы бытовых услуг.

К сожалению, сообщается также о 7 умерших – общее количество летальных случаев, по данным министерства здравоохранения Калининградской области, достигло 1197.