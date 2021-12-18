В Черняховске приступили к сносу «Клуба летчиков»

Живописная «заброшка» когда-то являлась настоящим культовым местом для многих черняховцев. Фото: Сергей Недосекин

В Черняховске начался демонтаж здания, которое в народе прозвали «Клубом летчиков». Фактически же, по информации местных краеведов, это был второй в городе Дом офицеров, расположенный на территории когда-то дислоцировавшегося здесь 4-го гвардейского Новгородско-Клайпедского авиационного полка имени маршала Борзова.

Закончив Великую отечественную войну в Восточной Пруссии, эта прославленная воинская часть (9 летчиков полка были удостоены звания Героя Советского Союза) базировалась на аэродроме под Черняховском. В 1951 году личный состав переучился на реактивные бомбардировщики Ил-28, а с 1960-х полк был вооружен самолетами Як-28, в 1979-м первым из строевых частей ВВС Советского Союза получил и освоил новый сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Су-24, а еще через пять лет начал перевооружаться на модернизированные Су-24М.

С 1990-х здание стояло заброшенным, хотя предлагались разные проекты по его освоению. Например, предполагалось отдать добротное и просторное строение под городской Дворец молодежи. Однако всем этим планам не суждено было претвориться в жизнь, и теперь объект минобороны попросту сносят.