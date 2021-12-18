В Гурьевске сотрудник местной компании украл телефон своего коллеги

Из жизни «офисного планктона». В Гурьевске мужчина беззаботно оставил (а скорее, попросту забыл) свой мобильный телефон на столе в помещении компании, где работает. Когда же спохватился и вернулся за дорогостоящим гаджетом, тому кто-то уже успел приделать ноги.

Кто именно – определили сотрудники уголовного розыска, к которым гурьевчанин обратился за помощью. Оказалось, на плохо лежавший телефон обратил внимание коллега заявителя. И, легко подавив слабое сопротивление собственной совести, присвоил его. Первое время пользовался аппаратом сам (когда законный хозяин не видел, понятное дело), а когда возникла нужда в деньгах, продал его.

Теперь клерку предстоит держать ответ за «кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину». В пиковом случае это до 5 лет «зоны» в ближайшей перспективе. Если так и случится, это будет первая отсидка в жизни 23-летнего горожанина.