Пожарные спасли человека, устроившего пожар на кухне в Гурьевске

В субботу 18 декабря в Гурьевске на улице Красной произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 15:52.

- В пятиэтажном панельном жилом доме на первом этаже, в двухкомнатной квартире на кухне, горела пища на плите на площади 0,1 квадратного метра, - уточняет подробности пресс-служба ведомства. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Спасен 1 человек.

Сообщается также, что для ликвидации пожара привлекался расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-20 в составе 5 человек и 1 единицы техники.