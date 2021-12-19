Алиханов: Парк около Дома Советов можно сделать за три года

Дом Советов Фото: Иван МАРКОВ

У Дома Советов в Калининграде появится парк. Об этом в воскресенье 19 декабря сообщило ТАСС, со ссылкой на слова губернатора Антона Алиханова. Разработка проекта этого парка планируется начать в 2022 году после публичного обсуждения.

- Парк около Дома Советов можно, я думаю, года за три, наверное, сделать, - рассказал Алиханов. - В следующем году мы проведем все общественные обсуждения [концепции развития парка] и начнем проектировать уже, такой план.

Губернатор также пояснил, что «Калининград - один из немногих городов, который располагает в центре большим свободным пространством, где можно что-то сделать». Ситуацию с Домом Советов он сравнил с московской гостиницей «Россия», после сноса которой появилась возможность построить парк «Зарядье».

- У нас тоже есть замечательная возможность сделать парк высокого международного уровня с ориентиром в том числе на лучшие практики нашей столицы, - добавил он.

Объем вложений, глава региона оценил в 100 миллионов рублей. Он уверен, что сможет найти средства для реализации этого замысла.