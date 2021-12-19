Антон Алиханов: «Чтобы воссоздать Дом Советов, его сначала нужно разобрать»

Дом Советов Фото: Иван МАРКОВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в очередной раз высказался о судьбе недостроенного Дома Советов. Как передает ТАСС, от планов по демонтажу здания глава региона пока не отказался.

- К сожалению, его придется разобрать, - рассказал Алиханов. - Я не говорю, что его невозможно воссоздать - возможно. Но для того, чтобы его воссоздать, его нужно сначала разобрать. Он будет разобран, потому что он находится в крайне неудовлетворительном состоянии, и ввести его в эксплуатацию не перестроив, просто невозможно.

Губернатор пояснил, что на освободившейся площадке появится парк, проектирование которого начнется в 2022 году.

Напомним, что власти Калининградской области уже несколько раз меняли свое мнение о судьбе территории вокруг Дома Советов. От концепции «Сердце города», прошедшей согласование с международными экспертами, они отказались. В 2021 году очередную концепцию представило архитектурное бюро Никиты Явейна из Санкт-Петербурга, но ее не оценила общественность.