В Калининградской области зафиксировали еще 189 случаев заражения коронавирусом

В Калининградской области за последние сутки зарегистрированы 189 случаев коронавируса. Как сообщает оперативный штамб по контролю за распространением инфекции, у 168 пациентов симптомы ОРВИ, у 13 пневмония, а также зафиксировано 8 бессимптомных случаев заболевания.

Количество летальных случаев, по данным Министерства здравоохранения Калининградской области, осталось прежним - 1197.

Напомним, что накануне вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что коллективный иммунитет в Калининградской области стал выше 71 %.