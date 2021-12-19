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Здоровье19 декабря 2021 10:52

В Калининградской области зафиксировали еще 189 случаев заражения коронавирусом

Большая часть пациентов – с симптомами ОРВИ
Иван МАРКОВ
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В Калининградской области за последние сутки зарегистрированы 189 случаев коронавируса. Как сообщает оперативный штамб по контролю за распространением инфекции, у 168 пациентов симптомы ОРВИ, у 13 пневмония, а также зафиксировано 8 бессимптомных случаев заболевания.

Количество летальных случаев, по данным Министерства здравоохранения Калининградской области, осталось прежним - 1197.

Напомним, что накануне вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что коллективный иммунитет в Калининградской области стал выше 71 %.