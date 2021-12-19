В Калининграде стали исчезать контейнеры для сбора стекла

Перевернутый контейнер на улице Горького Фото: Региональный союз переработчиков

В Калининграде неизвестные начали воровать и переворачивать емкости для сбора стекла, которые установил по контейнерным площадкам союз переработчиков Калининградской области. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщил руководитель организации Святослав Лавриненко.

- В определенных местах, где установлены наши контейнеры, есть «доброжелатели», которые периодически или воруют, или переворачивают наши контейнеры, - рассказал Лавриненко. - Мы вынуждены были уйти с двух точек, где по два раза у нас украли емкости. Это неприятно и накладно. А у дома №98 на улице Горького произошел удивительный случай. Жители уже три или четыре раза нам сообщали, что кто-то переворачивает наш контейнер вверх дном. Мы выезжаем и переворачиваем его обратно, но через некоторое время все повторяется. Видимо, кому-то очень не хочется, чтобы мы уменьшали объем захоронения на полигонах и перерабатывали стекло.

Лавриненко добавляет, что за минувший год (с октября 2020 по октябрь 2021 года) Союз переработчиков Калининградской области при помощи 43 контейнеров собрал 150 тонн стекла, этот объем успели переработать. Часть этой продукции идет на изготовление фасадных красок и абразивов, а из другой части получают стеклобетонные блоки, используемые в строительстве.

- Мы планируем увеличить объем переработки в 4-5 раз, для этого проводится модернизация оборудования, - добавил Лавриненко. – Перерабатываем мы не только бытовое стекло, но и автомобильное, а также любой бой стекла.