В Калининградской области коронавирус в первую очередь поражает пенсионеров и безработных

В Калининградской области пенсионеры и безработные снова заняли две верхние строчки коронавирусного рейтинга. Как сообщил в воскресенье 19 декабря региональный оперштаб по контролю за распространением Covid-19 со ссылкой на данные Минздрава, из 189 заболевших
- 61 пенсионер;
- 41 неработающий;
- 32 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 13 учащихся;
- 10 медицинских работников;
- 7 работников транспортных предприятий, водителей;
- 5 работников образовательных учреждений;
- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 студента из 3 образовательных учреждений;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 3 детей, посещающих детский сад;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
-1 сотрудник банка;
- 1 работник учреждения культуры.