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Здоровье19 декабря 2021 12:16

В Калининградской области коронавирус в первую очередь поражает пенсионеров и безработных

Это в очередной раз подтвердили статистические данные, предоставленные региональным Минздравом
Иван МАРКОВ
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В Калининградской области пенсионеры и безработные снова заняли две верхние строчки коронавирусного рейтинга. Как сообщил в воскресенье 19 декабря региональный оперштаб по контролю за распространением Covid-19 со ссылкой на данные Минздрава, из 189 заболевших

- 61 пенсионер;

- 41 неработающий;

- 32 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 13 учащихся;

- 10 медицинских работников;

- 7 работников транспортных предприятий, водителей;

- 5 работников образовательных учреждений;

- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 студента из 3 образовательных учреждений;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 3 детей, посещающих детский сад;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

-1 сотрудник банка;

- 1 работник учреждения культуры.