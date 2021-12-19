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Происшествия19 декабря 2021 12:26

На трассе «Калининград-Мамоново» погиб неизвестный пешеход

Смертельное ДТП произошло вечером 18 декабря
Иван МАРКОВ
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Автомобиль, сбивший человека

Автомобиль, сбивший человека

Фото: УГИБДД Калининградской области

В Багратионовском районе вечером в субботу 18 декабря погиб пешеход, личность которого до сих пор не установлена. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, ДТП произошло на 16 километре автодороги «Калининград-Мамоново» в 17 часов 45 минут.

- 36-летний водитель автомобиля «Ауди» двигался в направлении Калининграда и допустил наезд на двигающегося по проезжей части по ходу движения пешехода, - рассказывает о подробностях происшествия пресс-служба ведомства. – В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Как уточняют в ГИБДД, это было единственное смертельное ДТП за сутки.