На трассе «Калининград-Мамоново» погиб неизвестный пешеход

Автомобиль, сбивший человека Фото: УГИБДД Калининградской области

В Багратионовском районе вечером в субботу 18 декабря погиб пешеход, личность которого до сих пор не установлена. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, ДТП произошло на 16 километре автодороги «Калининград-Мамоново» в 17 часов 45 минут.

- 36-летний водитель автомобиля «Ауди» двигался в направлении Калининграда и допустил наезд на двигающегося по проезжей части по ходу движения пешехода, - рассказывает о подробностях происшествия пресс-служба ведомства. – В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Как уточняют в ГИБДД, это было единственное смертельное ДТП за сутки.