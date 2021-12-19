В Гурьевском районе «Лада» сбила велосипедиста

Велосипед после ДТП Фото: УГИБДД Калининградской области

В Гурьевском районе вечером в субботу 18 декабря произошло ДТП, в котором серьезно пострадал велосипедист. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, авария случилась в 18:00 на пятом километре трассы «Заречье-Заливное».

- Автомобиль «Лада» под управлением 57-летнего водителя двигался в сторону поселка Заозерье и допустил столкновение с велосипедистом, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП 43-летний велосипедист получил телесные повреждения, - уточняет пресс-служба ведомства.

Судя по фото, автомобиль врезался в заднее колесо велосипеда, в результате чего мужчину отбросило на лобовое стекло «Лады» (стекло автомобиля разбито).