В Калининграде на улице Гагарина с балкона выпал мужчина

В Калининграде на улице Гагарина в воскресенье 19 декабря на тротуаре у одной из многоэтажек было обнаружено тело мужчины. Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе следственного управления СК по Калининградской области, мужчина предположительно упал с 13-го этажа.

- По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - коротко сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Предварительно известно, что погибшему было 35 лет. Выпал он с общего балкона.

На месте работают медики, сотрудники полиции и СК РФ. Территория оцеплена. Обстоятельства трагедии выясняются, однако источник "Комсомолки" в силовых структурах сообщает, что мужчина был нетрезв, и перед тем, как все случилось, поругался с женой.