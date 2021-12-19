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Происшествия19 декабря 2021 14:50

В Знаменске столкнулись «Ниссан» и «Фольксваген», пострадала 65-летняя пассажирка

ДТП произошло вечером в субботу 18 декабря
Иван МАРКОВ
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ДТП в Знаменске

ДТП в Знаменске

Фото: УГИБДД Калининградской области

В субботу 18 декабря в Знаменске Гвардейского района произошло ДТП, в котором пострадал человек. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, авария случилась в 17:30 на улице Советской.

- Автомобиль «Ниссан» под управлением 28-летнего водителя двигался в направлении улицы Кооперативной и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением 71-летней водительницы, которая не уступила дорогу транспортному средству, пользующегося преимущественным правом проезда перекрестка, - уточняет пресс-служба ведомства.

В результате ДТП 65–летняя пассажирка «Фольксвагена» получила телесные повреждения.