На Куршской косе задержали мужчину, спилившего елку к Новому году

Задержанный со спиленной елкой Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В воскресенье 19 декабря на Куршской косе был задержан мужчина, спиливший елку к Новому году. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка, приложив видео составления на нарушителя административного протокола. Елка высотой 130 сантиметров была изъята.

- Составлен административный протокол, в соответствии с которым нарушителю придется заплатить штраф в сумме 4 тысячи рублей плюс возместить ущерб за срубленное дерево (размер ущерба установят в УМВД вплоть до возбуждения уголовного дела), - пишет пресс-служба национального парка.

На Куршской косе в связи с активностью любителей «бесплатных» новогодних елок усилен контроль.

- На территории лесных массивов вводится усиленный график несения службы государственной инспекции в области охраны окружающей среды. На контрольно-пропускном пункте вплоть до 31 декабря проводится выборочный осмотр транспортных средств, выезжающих с особо охраняемой природной территории, - добавляют в пресс-службе.