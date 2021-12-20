. Фото: Александр Подгорчук

Калининградская область выпустила облигации для населения. Купить ценные бумаги можно до 15 часов 27 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Облигации выпускаются сроком до 3 лет, номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Размещение и погашение, в том числе досрочное, осуществляется по номиналу. Размер купона 9%, что выше, чем в среднем по депозитным вкладам. Купонный период – квартал (91 день).

Инвестировать накопления можно «не выходя из дома» онлайн 24 часа в сутки семь дней в неделю – посредством использования финансовой платформы Московской Биржи – Финуслуги.

С 2021 года купонный доход независимо от размера ставки самого купона (суммы купона) или размера ключевой ставки Банка России облагается налогом по ставке 13%. При этом при выплате купонного дохода владельцу не придется заполнять декларацию и платить налог самостоятельно – он будет удержан автоматически. Эффективная ставка купонного дохода с учетом налогообложения составит 7,84% годовых.