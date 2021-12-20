В Куршском заливе задержали браконьера с сетями

Транспортные полицейские задержали в акватории Куршского залива браконьера. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

51-летний житель Гурьевского района при помощи лесковых сетей поймал 18 экземпляров ценных пород рыбы: сига, карася и леща. Ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 34 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.