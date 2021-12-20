23 школьника, 9 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 188 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 168 случаев ОРВИ, 13 пневмоний и 8 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 34 пенсионера;
- 9 медицинских работников;
- 4 работника образовательных учреждений;
- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 11 работников транспортных предприятий, водителей;
- работник учреждения культуры;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудник ЧОП;
- сотрудник сферы телекоммуникационных услуг;
- работник сферы услуг;
- 3 работника с/х;
- 36 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 7 детей, посещающих детские сады;
- 23 учащихся;
- 5 студентов 4 образовательных учреждений;
- 34 неработающих.