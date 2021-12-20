23 школьника, 9 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 188 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 168 случаев ОРВИ, 13 пневмоний и 8 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 34 пенсионера;

- 9 медицинских работников;

- 4 работника образовательных учреждений;

- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 11 работников транспортных предприятий, водителей;

- работник учреждения культуры;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудник ЧОП;

- сотрудник сферы телекоммуникационных услуг;

- работник сферы услуг;

- 3 работника с/х;

- 36 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 7 детей, посещающих детские сады;

- 23 учащихся;

- 5 студентов 4 образовательных учреждений;

- 34 неработающих.