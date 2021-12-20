В Пионерском пьяная водитель «Мерседеса» уходила от погони и съехала в кювет

В Пионерском автоинспекторы задержали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером в воскресенье автоинспектор решил остановить «Мерседес» на Калининградском шоссе, однако водитель не остановилась и попыталась скрыться.

Однако около дома № 29а водитель не справилась с управлением и съехала с дороги. По данным полиции, у находившейся за рулем 34-летней женщины были признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

По данному факту проводится проверка.