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Происшествия20 декабря 2021 9:50

В Пионерском пьяная водитель «Мерседеса» уходила от погони и съехала в кювет

По данному факту проводится проверка
Виктор Сергеев
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В Пионерском автоинспекторы задержали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером в воскресенье автоинспектор решил остановить «Мерседес» на Калининградском шоссе, однако водитель не остановилась и попыталась скрыться.

Однако около дома № 29а водитель не справилась с управлением и съехала с дороги. По данным полиции, у находившейся за рулем 34-летней женщины были признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

По данному факту проводится проверка.