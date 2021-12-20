Вклад, кредиты и подарки: россияне рассказали, на что потратят годовую премию

Почти половина россиян получат премию к Новому году-2021, показало исследование Райффайзенбанка. Самые большие премии, по данным опроса, получают работники машиностроения, а также работающие на производстве и финансах. Самые скромные – у работников службы доставки, индустрии красоты, медицины, образования, а также на госслужбе. Чаще всего премия работника в России не превышает 50 тыс. рублей. Примерно каждый пятый получит до 100 тыс. рублей.

Самые большие новогодние бонусы в этом году будут у жителей Санкт-Петербурга. Здесь 28% получат 50-100 тыс. рублей, а 6% - 100-300 тыс. рублей к Новому году. Москва, по данным опроса, станет рекордсменом по самым крупным выплатам – 4% москвичей рассчитывают на премию более 500 тыс. рублей. Самые маленькие бонусы получат россияне в Новосибирске, Иркутске и Самаре.

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Источник: опрос Райффайзенбанка

Большая часть крупных приходится на сферу машиностроения, автопром и производство товаров – 7% россиян, работающих в таких компаниях, рассчитывают на премию в 300-500 тыс. рублей, а еще 3% получат более 500 тыс. рублей. Чуть меньше крупных бонусов в финансах и бухгалтерии – для 2% бонус составит 300-500 тыс. рублей, а для 5% - более 500 тыс. рублей.

Самые маленькие премии в доставке, индустрии красоты, медицине, образовании и на госслужбе. 94% медиков и 85% работников образования надеются на премию до 50 тыс. рублей. На такую же сумму рассчитывают 88% госслужащих, только 2% из них получат более 100 тыс. рублей. Крупных бонусов не ожидают и работники ИТ-компаний – 63% получают до 50 тыс. рублей, 34% - 50-100 тыс. рублей.

И россияне уже знают, на что потратить эти премии – накопления, кредиты и подарки родным и близким. Это самые популярные ответы в категории, на которые большинство и потратит бонус – так ответили по 30% опрошенных. За ними идут отпуск и покупка одежды и обуви для себя. Примерно 3% пока не определились, и только один участник опроса готов инвестировать премию на фондовом рынке. А 1% потратят деньги на благотворительность.

«Покрывать текущие расходы нужно из зарплаты, а дополнительный доход лучше направить на формирование подушки безопасности. Хранить временно свободные средства рекомендую на накопительном счете. Например, накопительный счет «Выгода» в Райффайзенбанке позволяет получать до 7% годовых и одновременно свободно распоряжаться деньгами — в любой момент вносить или снимать средства без потери процентов. Открыть и управлять счетом удобно в мобильном приложении. Новый год — это отличный повод привести в порядок финансовые дела и начать новую жизнь с более осознанным подходом к финансам», — отметила Наталья Козлова, директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде.

В зависимости от города ситуация меняется. В Москве и Ростове-на-Дону больше всего людей положат деньги на депозит – так ответили по 35%. С ними солидарны петербуржцы – здесь таких 31%.

В Иркутске, Самаре и Казани больше всего людей, которые потратят премию на кредиты и ипотеку – 44%, 34% и 33% соответственно. Реже всего так отвечали в Москве – только 15%.

В Иркутске и Ростове-на-Дону премию по 5% жителей потратят премию на покупку машины. А самарцы и казанцы хотят оплатить образование – 6% и 5% соответственно.

Москвичи и петербуржцы больше всех хотят в отпуск – здесь 21% и 25% респондентов потратят премию на свой отпуск. Родителей сильнее всего любят жители Новосибирска и Самары – по 3% респондентов здесь потратят премию на оплату их отдыха.

В Иркутске актуальны расходы на медицину – здесь каждый десятый готов потратить бонус на лечение. Меньше всего на эту статью направят в Петербурге и Самаре – по 4%.

Каждый пятый москвич потратит премию на ремонт. А вот в Самаре больше всего людей умеют мечтать – 10% опрошенных направят свой бонус на исполнение заветного желания.

Благотворительность популярнее всего среди москвичей, петербуржцев и опять же самарцев – в этих городах по 2% жителей готовы разделить свою премию с теми, кому нужна помощь.

Если говорить о сферах, в которых работают респонденты, то главные мечтатели работают в индустрии красоты – каждый третий опрошенный работник здесь потратит бонус на исполнение желания. А самыми щедрыми стали россияне, работающие в добыче полезных ископаемых – 20% работников отдадут часть премии на благотворительность. Конкуренцию им составляют работники образования. В этих же сферах многие россияне гасят кредиты – 60% работников добывающих отраслей и 35% работников сферы образования потратят премию на погашение займов или ипотеки.

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