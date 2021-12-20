Калининградский архитектор: «Парк у Дома Советов не замкнет дискуссию вокруг Королевской горы»

Дом Советов Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 20 декабря, калининградский архитектор Артур Сарниц в прямом эфире программы «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» - Калининград» высказался по поводу предложения губернатора Антона Алиханова устроить парк на территории у Дома Советов.

- Парк… Ну, можно сказать, что мы ничего делать не будем, сделаем приличные дорожки, засыплем ямы и сделаем приятное ощущение не пустыря, а чего-то там, - заметил Сарниц. - Но это никаким образом не замыкает эту дискуссию, что же будет на Королевской горе. Это временная мера. Когда будет готов город, когда будет готово общество, экономика, мы откликнемся каким-то интересным проектом.

По мнению Сарница, в обсуждении судьбы этой территории должны принимать участие и жители, и профессиональное сообщество.

Напомним, Антон Алиханов, после того как калининградцы не одобрили проект Никиты Явейна по застройке Королевской горы, предложил устроить на этом месте парк «вроде московского «Зарядья».