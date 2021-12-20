Артур Сарниц - о застройке центра Калининграда: «Время смоет все, что плохо построено»

Артур Сарниц Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 20 декабря, калининградский архитектор Артур Сарниц в прямом эфире программы «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» - Калининград» высказался по поводу судьбы центра Калининграда. По его мнению, уже в ближайшее время застройщики начнут настаивать на сносе хрущевок.

- Что касается центра, то мы можем похвастать чистым холстом, у нас там табула раса. Вот у нас 40 гектаров земли в центре города не застроено вообще. А то, что построено вокруг, это Московский проспект, район Трагхайма (район между Ленинским проспектом, Нижним озером и улицей Черняховского. - Ред.)… Понятно, что этот район будет меняться. Он постоянно будет под большим давлением потенциальных инвесторов. Все будут хотеть там строить.

По словам Сарница, рано или поздно центр города, застроенный пятиэтажками, будет радикально изменен.

- Время смоет все, что плохо построено, - считает он. - Конечно, важно, чтобы построено было качественно, удобно, функционально и красиво. Добавлю еще, что [эти дома] морально устарели. У меня был опыт, мы сделали с нашим бюро эту хрущевку на Ленинском проспекте, и она «взорвала интернет». Ургант даже шутил на эту тему дважды. В этом тоже нужно мастерство, понимаете? Попробуйте так сделать. Никто же не сделал, а мы сделали. Потому что я воспитывался в классической традиции. Нужно суметь сыграть эти аккорды. Гамму надо знать, а не пилить на скрипочке.