Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 11:52

В Краснознаменском районе отремонтировали три ФАПа

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В трех поселках Краснознаменского района - в Правдино, Новоуральском и Узловом капитально отремонтировали фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На проведение работ было направлено 5,3 миллиона рублей, средства выделены из федерального и регионального бюджетов.

Правдинский ФАП обслуживает жителей поселка, а также соседей из Лосево, всего 512 человек. В зоне обслуживания новоуральского ФАПа - население этого поселка, Шейкино и Полтавского (302 человека). В Узловом помимо местных жителей принимают 551 пациента из Сорокино и Дятлово.

В ходе капитального ремонта были полностью обновлены все внутренние помещения. Отремонтированы стены, полы, потолки. Заменены окна, двери, системы электро-, тепло- и водоснабжения и водоотведения.