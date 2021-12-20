В Краснознаменском районе отремонтировали три ФАПа

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В трех поселках Краснознаменского района - в Правдино, Новоуральском и Узловом капитально отремонтировали фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На проведение работ было направлено 5,3 миллиона рублей, средства выделены из федерального и регионального бюджетов.

Правдинский ФАП обслуживает жителей поселка, а также соседей из Лосево, всего 512 человек. В зоне обслуживания новоуральского ФАПа - население этого поселка, Шейкино и Полтавского (302 человека). В Узловом помимо местных жителей принимают 551 пациента из Сорокино и Дятлово.

В ходе капитального ремонта были полностью обновлены все внутренние помещения. Отремонтированы стены, полы, потолки. Заменены окна, двери, системы электро-, тепло- и водоснабжения и водоотведения.