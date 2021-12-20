Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

За сутки в Калининградской области было выявлено 188 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 86 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 4,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 11,

Пионерский городской округ – 5,

Гвардейский городской округ - 8,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 21,

Гусевский городской округ – 8,

Светловский городской округ – 7,

Зеленоградский городской округ – 5,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 2,

Мамоновский городской округ – 3,

Черняховский городской округ – 17,

Неманский городской округ – 4.