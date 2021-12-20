Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

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Фото: Дмитрий Ахмадуллин
За сутки в Калининградской области было выявлено 188 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 86 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 4,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 11,
Пионерский городской округ – 5,
Гвардейский городской округ - 8,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 21,
Гусевский городской округ – 8,
Светловский городской округ – 7,
Зеленоградский городской округ – 5,
Светлогорский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ – 2,
Славский городской округ – 2,
Мамоновский городской округ – 3,
Черняховский городской округ – 17,
Неманский городской округ – 4.