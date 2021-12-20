Артур Сарниц: «Остров Октябрьский в Калининграде - это большая боль»

Застройка Октябрьского острова Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 20 декабря, калининградский архитектор Артур Сарниц в прямом эфире программы «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» - Калининград» высказался по поводу острова Октябрьского в Калининграде, где сейчас осуществляется масштабный проект по застройке. Эксперт назвал эту часть города «большой болью».

- Октябрьский остров поглощал приливную волну надувную, он как демпфер такой, который вбирал в себя излишек воды, - пояснил Сарниц. - Сейчас это все в берегах, и вода поднимается выше, это очевидно совершенно. Что там будет? Сейчас ему пытаются функцию придумать. Он становится не просто островом музеев, там пытаются жилье строить.

- А что если он в очередной спальный район превратится? Пусть и элитный, - переспросил ведущий.

- А что в этом плохого? Пускай превращается. Город-то разрастается. Только решите транспортную проблему. Там неплохо было бы транзитных мостиков понастроить, - добавил Сарниц.

Напомним, что на острове с 2019 года идет строительство объектов культурно-образовательного и музейного комплекса, который станет самым крупным инфраструктурным объектом в регионе. Функционировать он начнет, предположительно, с конца 2023 года.