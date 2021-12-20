Cпортсмен из Гусева стал серебряным призером финала мирового тура по баскетболу 3x3

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Объединенных Арабских Эмиратах завершился сильнейший клубный турнир мира по баскетболу 3x3. На специализированной арене сыграли 12 лучших дружин, квалифицировавшихся по итогам рейтинговых очков и предыдущих этапов мирового тура FIBA 3x3.

Российская команда под брендом «Гагарин» выступала на таком уровне второй раз. Вместе с Александром Зуевым, Кириллом Пискловым и Дмитрием Чебуркиным знакового результата добился мастер спорта России из Гусева Станислав Шаров. Россияне одержали три победы из пяти возможных, не справившись только с чемпионами из Сербии.

Уступив на старте группового этапа сербскому «Лиману», «Гагарин» обыграл литовский «Шакяй» 20:15. И вышел в четвертьфинал, где в драматичном матче выбил из турнира латвийских игроков из «Риги» со счетом 20:19. По сути, это было повторение олимпийского финала 2021 года, потому что в составе обеих команд были участники памятного матча в Токио, но тогда победу праздновала сборная Латвии.

В полуфинале российский клуб переиграл голландцев из «Амстердама» - 21:17. Решающий мяч забил калининградский баскетболист, при счете 19:17 забросивший мяч в корзину из-за линии двухочковых бросков.

В финале сил против «Лимана» вновь не хватило, и бронзовые призеры Олимпийских игр Токио-2020 забрали победу у «Гагарина» со счетом 14:21. Отметим, что Станислав Шаров набрал в пяти встречах 29 очков из 86 заработанных командой.