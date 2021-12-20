В Калининграде молодой уголовник ограбил 84-летнюю пенсионерку

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ограбление произошло во дворе дома. Когда 84-летняя женщина заходила в подъезд, к ней подбежал неизвестный, вырвал из рук сумку и убежал. В сумке находились деньги, банковская карта и продукты.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую и возможных очевидцев грабежа. По приметам полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 18-летний калининградец.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка определили местонахождение молодого человека и задержали его. При нем обнаружена похищенная сумка и лежавшие в ней предметы. Они уже возвращены владелице.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.