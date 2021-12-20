Дело врачей: Элину Сушкевич и Елену Белую оставили в СИЗО до 3 апреля

Московский областной суд продлил срок содержания под стражей калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой. Об этом рассказал адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов.

- Суд продлил срок ареста до 3 апреля, - сообщил адвокат. - Слушания еще не начались, идет отбор присяжных. Сегодня кандидатов оказалось недостаточно, чтобы завершить этот процесс.

Камиль Бабасов сообщил также, что следующее заседание назначено на 17 января 2022 года. Новый год калининградские врачи встретят в СИЗО.

Напомним, год назад Калининградский областной суд вынес решение о невиновности врачей. С октября 2021 года дело рассматривается повторно. На этот раз в Московском областном суде, по решению которого врачей поместили в столичный СИЗО.

Врача-неонатолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич и бывшего руководителя роддома № 4 Елену Белую обвиняют в умышленном убийстве новорожденного. Следствие по этому делу началось в ноябре 2018 года.

В защиту медиков неоднократно выступал глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. В одном из последних своих выступлений Рошаль заявил, что готов сесть за Сушкевич.

На прошлой неделе калининградки, чьих детей, рожденных с низкой массой тела, выходила Элина Сушкевич, обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В своем открытом письме они еще раз просят дать объективную оценку этому громкому делу и предоставить возможность врачу вернуться на работу.