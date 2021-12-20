Учитель «Школы будущего» из Большого Исаково стала лауреатом международного конкурса

Накануне жюри определило победителей Международного отбора педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего на конкурс «Школа без границ» поступило 623 заявки от учителей русского языка из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Свои проекты представили педагоги школ и центров открытого образования, а также частные преподаватели, обучающие русскому языку в этих странах.

Каждый учитель мог подать до трех своих проектов. Это примеры (или фрагменты) урока, описание мероприятия, представление методической инновации, модель творческой работы с учащимися, а также презентация, демонстрирующая использование методического приема при решении конкретных образовательных задач.

Лауреатом в номинации «За научный подход к преподаванию русского языка» стала учитель русского языка и литературы «Школы будущего» поселка Большое Исаково Мария Климанова.

- Отрадно, что в таких серьезных международных конкурсах побеждают наши молодые педагоги, готовые к поиску и исследованию родного языка. В регионе очень сильная школа русского языка и литературы, прогрессивное учительское сообщество, а высокие результаты выпускников являются ярким подтверждением этого, – отметила министр образования Светлана Трусенева.