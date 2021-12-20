Житель Гусева угрожал "сжечь пенсионерку вместе с дровами"

74-летняя жительница одного из поселков Нестеровского района обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила о том, что неустановленный мужчина за рулем автомобиля угрожал ей убийством. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, полицейские установили личность подозреваемого -им оказался 31-летний житель Гусева, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

- Мужчина направлялся в гости к своему приятелю, однако проезд оказался заблокирован дровами, которые привезли женщине, да так и скинули прямо на дороге, - рассказали в пресс-службе. - Подозреваемый в нецензурной форме потребовал освободить проезжую часть, завязалась словесная перепалка. В ходе конфликта гражданин сорвался на угрозы: сел в машину, давил на газ и угрожал то задавить, то сжечь женщину вместе с дровами. Когда на шум стали собираться соседи, злоумышленник наконец уехал.

В полиции добавили, что в отношении агрессивного водителя возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».