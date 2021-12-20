Житель Багратионовска похитил из питомника 40 елок и сосен и попытался их продать

В Багратионовском районе будут судить местного жителя за кражу зеленых красавиц.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, в полицию обратилась директор агрохолдинга с заявлением о краже хвойных деревьев. По ее словам, с территории питомника пропало более 40 елей и сосен, предназначенных для продажи. Организации был нанесен ущерб в размере 368 тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен 36-летний местный житель. В ночь с субботы на воскресенье он пробрался в питомник и похитил растения. Вывезти их ему помогли сотрудники елочного базара, которым злоумышленник и продал деревья, - сообщили в пресс-службе.

В полиции отметили, что хвойные растения были изъяты и возвращены владельцу, а в отношении похитителя возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит срок до шести лет.