В Калининграде ограничат движение у двухъярусного моста

Со вторника, 21 декабря вводятся ограничения движения у двухъярусного моста.

Городские власти еще раз прокомментировали, как именно будет организован проезд в этом районе.

- До декабря 2023 года для обеспечения безопасности при строительстве моста движение транспорта закроется по трем полосам Гвардейского проспекта на участке от набережной Маршала Баграмяна до дома № 50 по улице Генерала Галицкого.

- Со стороны улицы Генерала Буткова строительное ограждение выставят по разделительной полосе, движение из центра направят по двум полосам, в центр – по одной.

- Левый поворот с Гвардейского проспекта на улицу Баграмяна будет запрещен.

Будьте внимательны!